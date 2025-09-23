Un libro su Giorgio Bertinelli simbolo di cooperazione e impegno civile in Toscana
FIRENZE – Un libro di Annalisa Pellini, pubblicato da Rubettino, racconta l’impegno e la visione di Giorgio Bertinelli, figura centrale della cooperazione italiana e internazionale. Il volume traccia il percorso di Bertinelli, presidente di Legacoop Toscana dal 1995 al 2004, e ne celebra l’influenza sulla vita associativa e politica regionale. La presentazione si è svolta nella Sala Pegaso della Regione Toscana, con interventi dell’autrice, del presidente della Regione e del presidente della Fondazione Circolo Rosselli. Il presidente della Regione ha ricordato come Bertinelli abbia lasciato un segno profondo nella vita politica e associativa toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: libro - giorgio
