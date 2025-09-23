Un libro per raccontare la storia medievale di Castelnuovo di Val di Cecina
Il 20 settembre, presso l’ex cinema Tirreno di Castelnuovo di Val di Cecina, si è svolta la presentazione del volume Un castello e la sua gente nel Medioevo. Storia di Castelnuovo di Val di Cecina, scritto dallo storico Jacopo Paganelli e pubblicato da Felici Editore, con il sostegno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Raccontare il patrimonio della città ai bambini con un libro illustrato: l'iniziativa del Comune di Avellino
Martedì 23 settembre, a quarant'anni dalla morte di Giancarlo Siani, il quotidiano Il Mattino offrirà in omaggio ai lettori il libro “Le parole di Giancarlo: 40 anni per non dimenticare”. Questo è solo uno dei libri in grado di raccontare la vita e il lavoro del cronista, n - facebook.com Vai su Facebook
Un libro per raccontare la storia medievale di Castelnuovo di Val di Cecina; Alessandro Barbero sarà lo Chevalier Errant della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo; Festival del Medioevo – Il grande racconto della Storia 9^ edizione.
"Religiosità e spiritualità nel Medioevo" alla 5ª edizione della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Ad Alessandro Barbero ... - Appuntamenti di avvicinamento dal 17 ottobre nei comuni di Cardè, Cavour, Envie, Gambasca, Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Revello, Rifreddo, Sanfront, Staffarda, Verzuolo ... Secondo targatocn.it
Un tuffo nella storia con il nuovo libro di Spegis - Presentato il volume intitolato «Spiritualità ed enti religiosi a Verolengo nei secoli», con cinque studi a carattere religioso ... Da primachivasso.it