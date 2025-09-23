Un libro al mese | Visti da vicino ospite Paolo Biondi

Reggiotoday.it | 23 set 2025

Riparte "Un libro al mese: Visti da vicino", XI edizione, 1° Progetto Italiano di Cultura Diffusa Extraterritoriale e riparte con un grande nome del giornalismo e della letteratura storica: Paolo Biondi. A Vibo Valentia, il 23 settembre, l’apertura della serata che si svolgerà come di consueto a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

