Un libro al mese | Visti da vicino ospite Paolo Biondi
Riparte "Un libro al mese: Visti da vicino", XI edizione, 1° Progetto Italiano di Cultura Diffusa Extraterritoriale e riparte con un grande nome del giornalismo e della letteratura storica: Paolo Biondi. A Vibo Valentia, il 23 settembre, l’apertura della serata che si svolgerà come di consueto a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: libro - mese
Libro del mese Il libro del mese di marzo è Lara vuole essere felice di @therealmargot. La storia di una donna che cerca di riprendere in mano la sua vita seguendo la leggerezza del cuore.? #librodelmese #aicmtodv #consiglidilettura #bookclub #tips #re - facebook.com Vai su Facebook
Un libro al mese: Visti da vicino, ospite Paolo Biondi il 24 settembre 2025; Visti da molto vicino, presentazione del libro di Beppe Tinti al Caffè Le Murate di Firenze; Stare troppo vicino alle star brucia pazienza, poesia e raziocinio? Un libro racconta retroscena e aneddoti: ecco Visti da Molto Vicino.
Un libro al mese: Visti da vicino, ospite Paolo Biondi - Riparte "Un libro al mese: Visti da vicino", XI edizione, 1° Progetto Italiano di Cultura Diffusa Extraterritoriale e riparte con un grande nome del giornalismo e della letteratura storica: Paolo ... Scrive reggiotoday.it
Paolo Biondi protagonista a Vibo con “Un libro al mese: Visti da vicino” - Appuntamento imperdibile per gli appassionati di romanzo storico e di buon giornalismo, un’occasione per ascoltare storie dalla voce dell’autore ... Segnala zoom24.it