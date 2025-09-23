Un governo che parla di pace ma poi ignora le piazze | quale legittimità ha?

di Simone Millimaggi Il 22 settembre, in oltre settanta città italiane, si è sollevato un coro di voci che ha attraversato paesi e generazioni, unendosi nel richiamo a una giustizia che non conosce confini. Quella a sostegno del popolo di Gaza non è soltanto una battaglia di solidarietà: rappresenta il cuore stesso di una democrazia che vuole restare fedele ai suoi valori fondanti di umanità. In un’Italia plasmata da una Costituzione che ripudia la guerra e si fonda sul lavoro e non già sul mercato o sul profitto, le scelte politiche che mirano ad aumentare la spesa militare fino al 5% del Pil, oltre quattrocento miliardi, con inevitabili ripercussioni sul welfare, sollevano interrogativi profondi sul futuro che stiamo costruendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un governo che parla di pace ma poi ignora le piazze: quale legittimità ha?

