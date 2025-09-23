Un garage ricco di sorprese | due auto rubate stupefacenti e un ordigno da 1 chilo
ARNESANO – Stupefacenti a chili, auto rubate, persino un ordigno artigianale di una certa potenza. Con un giovane di 21 anni finito in carcere e un uomo di 41 denunciato a piede libero. La vicenda è piuttosto contorta e i ruoli precisi sono tutti da definire, visto che vi sono intrecci evidenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
