Si è aperta una parentesi spigolosa nei rapporti fra Banca Tema, Us Grosseto e Comune di Grosseto. L’istituto di credito nei giorni scorsi ha informato l’Amministrazione comunale che le ultime tre rate del mutuo acceso per i lavori al Centro sportivo di Roselle non sono state pagate (per un totale di circa 16mila euro) e che ce n’è una quarta in scadenza l’11 ottobre che porta il saldo complessivo a poco più di 60mila euro. Oneri che ricadono sull’Us Grosseto – in quanto società che gestisce l’impianto sportivo –, ma che passerebbero in capo al Comune (in quanto fideiussore del prestito nei confronti della Banca) nel caso in cui, appunto, la società non gli onorasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un ’conto’ aperto. Centro di Roselle: "Rate non pagate". Lamioni: "Sì, per scelta"