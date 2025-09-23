Un concerto per la pace | l' oratorio di San Pietro Vernotico si mobilita per Gaza

SAN PIETRO VERNOTICO – In un gesto di concreta solidarietà, anche a San Pietro Vernotico la comunità locale si mobilita per sostenere la popolazione di Gaza. L'oratorio della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi, diretta da don Vincenzo Martella, promuove "Concerto per Gaza", un evento pensato per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

