Un caffè al Gambrinus con Sabatino Sirica per presentare il libro e per festeggiare i suoi 70 anni da pasticciere
Un caffè al Gambrinus con Sabatino Sirica, alle ore 15 di Mercoledì 1° ottobre, per presentare il libro sulla sua vita e per festeggiare i suoi 70 anni da pasticciere. Appuntamento al Gran Caffè Gambrinus, mercoledì 1° ottobre alle ore 15, per prendere un caffè con Sabatino Sirica. L’occasione per presentare “Una vita dolce”, il libro . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: caff - gambrinus
Un ricordo unico di una delle location più iconiche di Napoli: il Gran Caffè Gambrinus. La nostra collezione di porcellane vi aspetta online https://bit.ly/GambrinusPorcellane - facebook.com Vai su Facebook
Sabatino Sirica celebra 70 anni di attività: a omaggiarlo anche gli amici Andrea e Nicola Pansa da Amalfi - Sabatino Sirica, il pasticciere del Napoli Calcio, Cavaliere della Repubblica ed eccellenza di San Giorgio a Cremano, celebra 70 anni di attività. Riporta ilvescovado.it
Sabatino Sirica, il decano dei pasticcieri festeggia 70 anni di attività - Settant’anni di lavoro e non sentirli, grazie alla passione che anima quotidianamente il maestro pasticciere Sabatino Sirica nel suo laboratorio di San Giorgio a Cremano. ilmattino.it scrive