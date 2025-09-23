Un bimbo canta a squarciagola l’inno azero Norris e Russell non riescono a smettere di ridere | il video virale dopo il Gp di Baku
L’ultimo weekend di Formula 1 si è concluso con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull, dominante sin dall’inizio. Secondo un ottimo George Russell su Mercedes, davanti a Carlos Sainz. Il britannico è stato tra i pochi a sorridere a fine gara (male le Ferrari, ottava e nona, out Piastri), ma tra i tanti a farlo prima dell’avvio del Gp. Perché durante l’inno dell’Azerbaijan nel pre gara le telecamere hanno “beccato” diversi piloti divertiti. George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Tutti lì, fermi davanti alla telecamera, nascondendosi e cercando di fare l’impossibile per non ridere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
