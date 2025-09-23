Un battito che diventa canzone | in arrivo Sento di Salvatore Petrotto

Il palermitano Salvatore Petrotto, violinista e cantante, non si ferma mai e continua a portare avanti nuovi progetti musicali. Dopo aver registrato in modalità Live Home insieme alle vocalist: Mariella Mastrilli, Desire Di Paola e Giusy Oliveri, ha presentato in anteprima sui social una bozza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

C’è un momento in cui l’attesa si trasforma in battito. Quando il rombo dei motori rompe il silenzio, e la strada diventa casa. Un caffè, una risata, il vento che ci accompagna tra le curve. Polvere, colline, sguardi complici: la libertà ha tanti volti, ma uno stesso cu - facebook.com Vai su Facebook

TESTO ‘BATTITO’, CANZONE FEDEZ/ Analisi e significato (Sanremo 2025): un pezzo già chiacchierato - Battito, analisi del testo della canzone di Fedez al Festival di Sanremo 2025: il tema è la depressione, ma non si può non pensare anche a Chiara Ferragni Fedez al Festival di Sanremo 2025 con il ... Riporta ilsussidiario.net

Fedez a Sanremo 2025, (finalmente) parla la musica. E con “Battito” stupisce tutti: “Canzone potentissima” - Sanremo, 12 febbraio 2025 – La sua esibizione era una delle più attese della serata ed è arrivata poco dopo la mezzanotte, in questo Sanremo dai ritmi serrati a cui in molti non erano più abituati. Scrive ilgiorno.it