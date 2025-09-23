Umma Basket amplia le attività corsistiche
Nuova stagione alle porte ed Umma Basket aumenta i propri corsi proponendo tre " Categorie " per il settore Scuola Minibasket proponendo i Gruppi Squadra Under 8, Under 10 e Under 12 e relativi campionati. Cresce così ulteriormente la Scuola Minibasket Vecchianese che lavora esclusivamente con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: umma - basket
“INA MAFITA” Shirin AGILE Kano Muna da yakinin cewa kowacce yarinya tana da hakki da dama tayi ilimi, ta zama abar alfahari, kuma ta zama abar koyi. Da aiki kafada kafada da al’umma, da ingantattun shirye-shirye na zamani, da ?arfafa hadin gwiwa. “MA - X Vai su X