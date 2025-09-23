Umbria Jazz 2026 | prime anticipazioni all' Arena Santa Giuliana c' è Zucchero
Primi annunci per l'edizione 2026. Il primo asso nella manica del festival è la voce inconfondibile e unica di Zucchero che sarà protagonista all'Arena Santa Giuliana c on il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, accompagnato dalla band. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
