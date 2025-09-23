Umbria allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 23 e il 24 settembre. Per il pomeriggio e la sera di martedì l'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione e di livello giallo per rischio idrogelogico nelle zone del Medio Tevere, del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

