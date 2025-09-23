Umbria allerta meteo della Protezione Civile
La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 23 e il 24 settembre. Per il pomeriggio e la sera di martedì l'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione e di livello giallo per rischio idrogelogico nelle zone del Medio Tevere, del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: umbria - allerta
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile
Maltempo, allerta gialla in Umbria per il rischio di forti temporali
Allerta gialla per i temporali sul tutta l'Umbria per tutta la giornata di martedì. A dichiararla è la Protezione civile. Un'intensa perturbazione è infatti attesa dal tardo pomeriggio di lunedì sull'intero territorio. Piogge e temporali sono previsti anche nei due capoluo - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile https://ift.tt/FxiDmHg https://ift.tt/TG2giAN - X Vai su X
Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Meteo in Umbria, previste piogge irregolari e brusco abbassamento delle temperature; Meteo, allerta gialla per temporali in Umbria.
Allerta meteo per maltempo domani 23 settembre 2025: le regioni a rischio - Per la giornata di domani, martedì 23 settembre, è stata diramata dalla Protezione Civile un’allerta meteo per maltempo. Scrive notizie.it
Allerta meteo, oggi 23 settembre: ecco tutte le città a rischio e le scuole chiuse - Per la giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un nuovo duplice bolle ... Riporta tecnicadellascuola.it