"Noi rivogliamo la nostra casa, adesso avete rotto le scatole". Lo hanno gridato molto forte, più e più volte, i tanti tifosi della Carrarese, almeno trecento persone, presenti ieri pomeriggio con cori e slogan sotto il Comune in segno di protesta per il ritardo dei lavori della nuova Curva Nord dello stadio dei Marmi. Clima particolarmente caldo, in cui la sindaca Serena Arrighi e la giunta, scesi all’ingresso per un confronto con i tifosi, sono stati contestati più volte. Invitati dalla tifoseria a non presentarsi nemmeno il giorno dell’inaugurazione della nuova curva. Dopo gli ultimi turbolenti giorni, dopo il ritardo della firma della convenzione, avvenuta dopo gli articolidella Nazione, dopo che il Comune che aveva invece rassicurato sul buon esito delle trattative, culminato infine con la notizia della firma della convenzione e il prossimo inizio dei lavori, non si è fatta comunque attendere anche la reazione importante del tifo gialloblù, desideroso di sapere con esattezza i tempi di realizzazione degli interventi previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ultras scatenati. In 300 sotto il Comune per tornare allo stadio