Ultimissime Inter LIVE | Lautaro accelera verso il Cagliari la decisione di Ausilio sull’offerta dell’Al Hilal
Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 23 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI' 22 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 21 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 20 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI' 19 SETTEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI' 18 SETTEMBRE.
In questa notizia si parla di: ultimissime - inter
Ultimissime Inter LIVE: lo sfogo di Lautaro scuote l’Inter, la moglie di Calhanoglu risponde
Leoni Juve, è duello Milan-Inter? Arrivano importanti novità sul futuro del promettente difensore del Parma: ecco cosa filtra sui bianconeri. Ultimissime
Frattesi Juve, la big europea fa sul serio! Insistono per il centrocampista dell’Inter: ecco la posizione del club nerazzurro. Ultimissime
Inter-Barça, rivivi l'avvicinamento. Inzaghi: Giusto Lautaro giochi, ci crediamo tanto!; Verso Inter-Barça, dopo l'infortunio l'ottimismo per Lautaro; Formazioni Inter-Barcellona: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pavard, Thuram, Lewandowski, Szczesny e Yamal.
Inter-Sassuolo live, risultato in diretta della partita di Serie A - In diretta su DAZN in esclusiva, con fischio di inizio del match di San Siro alle 20:45. Da fanpage.it
LIVE - Inter-Sassuolo, squadre in campo per il prepartita. Entrambe in campo con la terza maglia - Inter e Sassuolo pronti nel tunnel che porta al campo. fcinternews.it scrive