Ultima settimana di campagna Ecco i big in arrivo nel Piceno
Ultimi giorni di campagna elettorale e ultimi ‘big’ della politica in visita nel Piceno. Ieri, ad esempio, ha inaugurato la settimana la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, che al palazzo dei Capitani ha incontrato le associazioni culturali del territorio. Presenti, ovviamente, anche i candidati della Lega per le prossime Regionali (foto). Oggi, invece, arriverà sul territorio il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. L’esponente del Governo sarà alle 9.15 ad Ascoli, con una visita alla sede dell’Unione Italiana Ciechi. Subito dopo, alle 10.30, si sposterà a Comunanza per incontrare l’Anffas nella sede di Aniep Interprovinciale dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ultima - settimana
Covid in Toscana: morti 3 uomini e una donna nell’ultima settimana. 8 nuovi casi, 15 i ricoverati
Juventus, ultima settimana di campagna abbonamenti: le informazioni per i tifosi
Menu a prezzo fisso: sapori estivi sui colli Euganei, ultima settimana di luglio
Buongiorno marchigiani, inizia l’ultima settimana di campagna elettorale. È stata una maratona lunga e faticosa, ma entusiasmante. E ho sentito fortissimo il vostro affetto e il vostro calore lungo tutti chilometri di questa campagna elettorale. Il vostro sostegno è - facebook.com Vai su Facebook
ATTENZIONE! Ultima settimana per acquistare il biglietto che comprende anche la T-shirt con la grafica esclusiva del WordCamp Verona 2025. Vai subito su https://verona.wordcamp.org/2025/tickets/ #wordcampverona2025 #wcvrn2025 #wordpressitalia # - X Vai su X
Ultima settimana di campagna. Ecco i big in arrivo nel Piceno; Donatella Versace schiera le super top di ieri e di oggi e ci regala un ultimo atto insuperabile; Amministrative, per lo sprint finale dei candidati arrivano i big nazionali dei partiti.
Ultima settimana di campagna. Ecco i big in arrivo nel Piceno - Ultimi giorni di campagna elettorale e ultimi ‘big’ della politica in visita nel Piceno. Riporta msn.com
Caccia all'ultimo voto, i leader in campo nelle Marche - La penultima settimana di campagna elettorale genera fibrillazione e frenesia: big in campo in vari eventi ele ... Lo riporta ansa.it