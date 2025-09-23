Ultimi giorni di campagna elettorale e ultimi ‘big’ della politica in visita nel Piceno. Ieri, ad esempio, ha inaugurato la settimana la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, che al palazzo dei Capitani ha incontrato le associazioni culturali del territorio. Presenti, ovviamente, anche i candidati della Lega per le prossime Regionali (foto). Oggi, invece, arriverà sul territorio il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. L’esponente del Governo sarà alle 9.15 ad Ascoli, con una visita alla sede dell’Unione Italiana Ciechi. Subito dopo, alle 10.30, si sposterà a Comunanza per incontrare l’Anffas nella sede di Aniep Interprovinciale dei Sibillini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultima settimana di campagna. Ecco i big in arrivo nel Piceno