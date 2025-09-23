Uk cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio

Pare che l'animale, Bourbon, affidato a un collaboratore di Depp, sia riuscito a liberarsi del guinzaglio e si sia lanciato contro le pecore, uccidendole Bourbon, il bullmastiff di Johnny Depp, si è liberato del guinzaglio tenuto da un collaboratore dell’attore e ha aggredito 2 pecore, uccide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Uk, cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex, azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio

In questa notizia si parla di: cane - bullmastiff

Nuovi problemi per Johnny Depp, questa volta a causa del suo cane, un Bullmastiff di nome Bourbon Secondo quanto riportato dal Sun, il cane ha attaccato e ucciso due pecore in un pascolo nell’East Sussex. L’attore non era presente al momento dell’acca - facebook.com Vai su Facebook

Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore; Johnny Depp, stavolta a fare notizia è il suo Bullmastiff.

Il cane Johnny viene adottato da un prete e diventa un "chierichetto" durante la messa - I fedeli della parrocchia di Santa Ana e São Joaquim a Barretos, nell'interno di San Paolo, lo conoscono bene e sono già abituati alla presenza di Johnny durante la celebrazione della messa. Lo riporta repubblica.it