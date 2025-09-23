Uk cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio

Pare che l'animale, Bourbon, affidato a un collaboratore di Depp, sia riuscito a liberarsi del guinzaglio e si sia lanciato contro le pecore, uccidendole Bourbon, il bullmastiff di Johnny Depp, si è liberato del guinzaglio tenuto da un collaboratore dell’attore e ha aggredito 2 pecore, uccide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore; Johnny Depp, stavolta a fare notizia è il suo Bullmastiff.

