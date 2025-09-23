Uk cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio - VIDEO

Pare che l'animale, Bourbon, affidato a un collaboratore di Depp, sia riuscito a liberarsi del guinzaglio e si sia lanciato contro le pecore, uccidendole Bourbon, il bullmastiff di Johnny Depp, si è liberato del guinzaglio tenuto da un collaboratore dell'attore e ha aggredito 2 pecore, uccide.

Nuovi problemi per Johnny Depp, questa volta a causa del suo cane, un Bullmastiff di nome Bourbon Secondo quanto riportato dal Sun, il cane ha attaccato e ucciso due pecore in un pascolo nell'East Sussex. L'attore non era presente al momento dell'acca

