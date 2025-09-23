Uk cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che l'animale, Bourbon, affidato a un collaboratore di Depp, sia riuscito a liberarsi del guinzaglio e si sia lanciato contro le pecore, uccidendole Bourbon, il bullmastiff di Johnny Depp, si è liberato del guinzaglio tenuto da un collaboratore dell’attore e ha aggredito 2 pecore, uccide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

uk cane bullmastiff di johnny depp sbrana 2 pecore in fattoria dell8217east sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio video

© Ilgiornaleditalia.it - Uk, cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex, azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio - VIDEO

In questa notizia si parla di: cane - bullmastiff

Uk, cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex, azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio

Uk, cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex, azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio; Uk cane bullmastiff di Johnny Depp Sbrana 2 pecore in fattoria dell’East Sussex azzannati e uccisi gli ovini dopo essersi liberato da guinzaglio; Johnny Depp, stavolta a fare notizia è il suo Bullmastiff.

uk cane bullmastiff johnnyJohnny Depp nella bufera: il suo cane sbrana due pecore nel Sussex - L'attore, che non era presente al momento del fatto, ha promesso di pagare i danni e di affidarsi a un addestratore ... Si legge su vanityfair.it

uk cane bullmastiff johnnyIl cane di Johnny Depp ha sbranato due pecore: “Era a spasso quando si è liberato dal guinzaglio e le ha attaccate” - Bourbon, il cane adottato da poco dall'attore, si è scagliato contro un gregge nel Sussex. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Uk Cane Bullmastiff Johnny