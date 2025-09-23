Uiltrasporti | Sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti Volotea

Fiumicino, 23 settembre 2025 – “Venerdì 26 settembre si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea Volotea”. A renderlo noto la Uiltrasporti che spiega: “La mobilitazione arriva dopo anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo. Volotea continua infatti a negare l’apertura di un tavolo negoziale p er il raggiungimento di un regolare contratto collettivo di lavoro, imponendo unilateralmente condizioni retributive e organizzative che hanno generato una condizione di povertà salariale e un forte peggioramento della qualità dellavita del personale”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: uiltrasporti - sciopero

