Uilm | 103 milioni per ex Whirpool finalmente buone notizie

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “ Finalmente ci sono buone notizie che aspettavamo da tempo per Napoli e per tutto il nostro territorio. L’approvazione del Contratto di sviluppo con Italian Green Factory spa, per un investimento complessivo di 103,7 milioni di euro, rappresenta un passo concreto verso la reindustrializzazione dell’area ex Whirlpool e il rilancio produttivo di un sito che per anni è stato simbolo della crisi industriale”. Lo affermano in una nota congiunta Gianluca Ficco, segretario nazionale UILM, Crescenzo Auriemma, segretario generale UILM Campania, e Antonio Accurso, segretario UILM Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

