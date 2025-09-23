Uil Veneto | domani una fiaccolata per Gaza

Uil Veneto mercoledì ha in programma una fiaccolata per Gaza a Mestre, oltre alla raccolta fondi nazionale per la Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza. «La drammatica escalation dei fatti nella striscia di Gaza scuote le nostre coscienze - scrive il sindacato - Assistere a quello che sta accadendo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: veneto - domani

Juventus Next Gen, Alessandro Pietrelli verso il Venezia! Domani verrà definito tutto l’iter del suo trasferimento in Veneto. Tutti i dettagli dell’affare

Juventus Next Gen, Alessandro Pietrelli va al Venezia! Domani verrà definito tutto l’iter del suo trasferimento in Veneto. Tutti i dettagli dell’affare

È iniziato ieri e terminerà domani il sopralluogo veneto della troupe di Bbc, il principale network pubblico inglese, che sta visitano di luoghi dove sono nati e cresciuti e dove si sono conosciuti Marco Gottardi e Gloria Trevisan, i due giovani architetti, vitti - facebook.com Vai su Facebook

Incontro #TEHAClub: Il Veneto di oggi e di domani: dialogo con @zaiapresidente @RegioneVeneto - X Vai su X

Uil Veneto: domani una fiaccolata per Gaza; Sindacati a raccolta per la pace a Gaza: Uil Veneto indice una fiaccolata silenziosa a Mestre; Vigonovo e Saonara organizzano una fiaccolata per Giulia.

Assemblea Uil, Toigo, la nostra vera piattaforma programmatica - Sono il lavoro e la sanità i temi più sentiti dai veneti, interpellati da Uil Veneto con un sondaggio che si è svolto in presenza e online dalla fine di ottobre ai primi di dicembre. Secondo ansa.it

Queeresima, domani a Cagliari fiaccolata contro omotransfobia - Comincia domani, sabato 17 maggio, con una fiaccolata notturna per ricordare tutte le persone vittime dell'omotransfobia Lgbt l'edizione 2025 di Queeresima. Segnala ansa.it