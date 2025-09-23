UIL Scuola contro il consenso preventivo per attività religiose | Libertà di insegnamento a rischio

Orizzontescuola.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

UIL Scuola Rua ha espresso ferma contrarietà all'introduzione di nuove forme di autorizzazione preventiva da parte delle famiglie per le attività didattiche legate a temi religiosi durante l'audizione presso la VII Commissione della Camera dei deputati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

