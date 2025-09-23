UIL Scuola contesta il concorso docenti PNRR 3 | Ennesima forzatura che ignora i docenti idonei
La UIL Scuola RUA ha espresso forte disapprovazione durante l'incontro del 23 settembre al Ministero dell'Istruzione e del Merito sul concorso PNRR 3, definendolo "un'ennesima forzatura che tanto piace all'Europa ma che rischia di non tenere conto delle esigenze della scuola reale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Trattenimento in servizio a scuola oltre i 70 anni: la Cassazione contesta il limite di età
Famiglia contesta la bocciatura del figlio in prima media con tre insufficienze, ma il TAR dà ragione alla scuola: “Motivazione adeguata e procedure corrette”
