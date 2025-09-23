UFFICIALE – Rinnovo in casa Napoli | la notizia fa esultare tutti i tifosi!

Tutto confermato: il beniamino dei tifosi partenopei ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. La conferma, dopo i rumors delle scorse ore, arriva direttamente dal club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis. È senza dubbio uno dei grandi protagonisti del Napoli dell’era Conte. Capace di sacrificarsi in campo con un atteggiamento davvero straordinario, divenendo difatti uno dei simboli della storia recente del club partenopeo. Stiamo parlando ovviamente di Matteo Politano, il cui matrimonio con il Napoli è destinato a continuare ancora nel tempo, con reciproca volontà e soddisfazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - UFFICIALE – Rinnovo in casa Napoli: la notizia fa esultare tutti i tifosi!

