UFFICIALE – Matteo Politano rinnova con la Ssc Napoli
La società partenopea ufficializza il rinnovo dell'esterno azzurro. Era nell'aria già da tempo ma arriva solamente ora l'ufficialità: Matteo Politano rinnova il contratto fino al . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.
SAN MATTEO, AL DUOMO DI SALERNO LA MESSA DEGLI SPORTIVI. ATTENZIONE AL PIANO TRAFFICO A due giorni da San Matteo, patrono del Comune di Salerno - Pagina ufficiale dell'Ente, ieri la messa degli sportivi con la U.S. Salernitana 1919 al c
Napoli, Politano rinnova con il Napoli fino al 2028: ufficiale l'annuncio del club - L'esterno d'attacco ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028, confermandosi pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte.