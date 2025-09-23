UFFICIALE | John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel niente rematch con Brock Lesnar
Vi avevamo raccontato oggi di come John Cena ed AJ Styles si erano sfidati a vicenda sui social per un match “richiesto a gran voce dai fan”. Entrambi si erano detti ben disposti ad affrontarsi un’ultima volta e così la WWE sembra aver accontentato tutti, rendendo ufficiale la sfida. L’annuncio di Triple H. A Crown Jewel, l’11 ottobre 2025, vedremo John Cena contro AJ Styles, il match iconico che metterà davanti one last time i due volti di WWE e TNA che hanno caratterizzato un’epoca del pro wrestling americano. Ad annunciarlo è stato Triple H che ha scritto “John Cena contro AJ Styles è un match che tutti quanti vogliamo vedere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: ufficiale - john
WWE: Dopo anni di rinvii, il film con John Cena “Coyote vs. Acme” ha una data di uscita ufficiale
May Pang: l’amante ufficiale di John Lennon nata da un’idea folle di Yoko Ono
Il pilot di "Knights of Guinevere" (Dana Terrace, John Bailey Owen & Zach Marcus; Glitch Productions; 2025) è disponibile ora sul canale YouTube ufficiale di Glitch Productions. "Knights of Guinevere è un thriller psicologico che ti accoglie in un enorme parco - facebook.com Vai su Facebook
Peacemaker 2: John Cena fa scatenare il DCU nel nuovo esplosivo trailer ufficiale; WWE WrestleMania 41, la match card ufficiale; WWE Backlash 2025: orario italiano, dove vederlo e card completa dell’evento.
WWE: Sfida accettata, si va verso un ultimo John Cena vs. AJ Styles - Non solo i fan, anche John Cena ed AJ Styles vogliono affrontarsi per l'ultima volta prima che sia troppo tardi ... Come scrive spaziowrestling.it
WWE: John Cena vs. Brock Lesnar, stravolti i piani a poche ore da Wrestlepalooza - Sembra, infatti, che John Cena dovesse sconfiggere Brock Lesnar e che la WWE abbia cambiato idea solo poche ore prima dell’inizio di Wrestlepalooza. Si legge su spaziowrestling.it