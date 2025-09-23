UFFICIALE | John Cena vs AJ Styles a Crown Jewel niente rematch con Brock Lesnar

Vi avevamo raccontato oggi di come John Cena ed AJ Styles si erano sfidati a vicenda sui social per un match “richiesto a gran voce dai fan”. Entrambi si erano detti ben disposti ad affrontarsi un’ultima volta e così la WWE sembra aver accontentato tutti, rendendo ufficiale la sfida. L’annuncio di Triple H. A Crown Jewel, l’11 ottobre 2025, vedremo John Cena contro AJ Styles, il match iconico che metterà davanti one last time i due volti di WWE e TNA che hanno caratterizzato un’epoca del pro wrestling americano. Ad annunciarlo è stato Triple H che ha scritto “John Cena contro AJ Styles è un match che tutti quanti vogliamo vedere. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

