A Uomini e Donne mai niente è scontato, e quanto accaduto nella registrazione di ieri, lunedì 22 settembre, ne è una chiara dimostrazione. Al Trono Classico, infatti, c’è stato un colpo di scena inaspettato, in quanto una corteggiatrice di Flavio Ubirti ha avuto da Maria De Filippi la proposta a salire sul trono, ovvero, Sara Gaudenzi. Cosa avrà risposto la ragazza? Ma non è tutto, anche al Trono Over non sono mancati momenti degni di nota. Colpo di scena al Trono Classico di Uomini e Donne: Sara Gaudenzi diventa tronista. Le anticipazioni della registrazione del 22 settembre di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che al Trono Classico si è verificato un evento piuttosto raro, non isolato, ma comunque molto poco frequente. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: Maria offre il trono a Sara Gaudenzi, liti e colpi di scena