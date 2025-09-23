Ue e Indonesia firmano l’accordo di libero scambio Risparmio di 600 milioni l’anno per le imprese europee
L’ Unione europea e l’ Indonesia hanno concluso martedì le negoziazioni per un accordo commerciale atteso da tempo che eliminerà i dazi doganali su quasi tutte le esportazioni europee verso la più grande economia del Sud-Est asiatico e rafforzerà l’accesso alle materie prime fondamentali. L’accordo elimina i dazi all’importazione sul 98,5% delle linee tariffarie e semplifica le procedure per le merci inviate in Indonesia, il che, secondo le stime della Commissione, consentirà agli esportatori dell’UE di risparmiare 600 milioni di euro all’anno in dazi su automobili, macchinari, prodotti chimici e farmaceutici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: indonesia - firmano
Ue e Indonesia firmano l’accordo di libero scambio. “Risparmio di 600 milioni l’anno per le imprese europee” - Eliminazione dei dazi sul 98,5% delle linee tariffarie e procedure più snelle per l’export, con un risparmio stimato di 600 milioni di euro l’anno per le imprese europee nei settori chiave come auto, ... Segnala quotidiano.net
Accordo libero scambio Ue-Indonesia, no tax su 80% esportazioni indonesiane verso Europa - Indonesia, no tax su 80% esportazioni indonesiane verso Europa ... Lo riporta tg24.sky.it