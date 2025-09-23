Ue e Indonesia firmano l’accordo di libero scambio Risparmio di 600 milioni l’anno per le imprese europee

L’ Unione europea e l’ Indonesia hanno concluso martedì le negoziazioni per un  accordo commerciale atteso da tempo che eliminerà i dazi doganali su quasi tutte le esportazioni europee verso la più grande economia del Sud-Est asiatico e rafforzerà l’accesso alle materie prime fondamentali. L’accordo elimina i dazi all’importazione sul 98,5% delle linee tariffarie e semplifica le procedure per le merci inviate in Indonesia, il che, secondo le stime della Commissione, consentirà agli esportatori dell’UE di risparmiare 600 milioni di euro all’anno in dazi su automobili, macchinari, prodotti chimici e farmaceutici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

