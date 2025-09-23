Ue Confagricoltura-Federlegnoarredo su deforestazione | semplificare nuovi obblighi

(Adnkronos) – Ridurre ulteriormente gli oneri per le pmi e concentrare gli obblighi di due diligence sui primi operatori, idealmente attraverso il prossimo pacchetto omnibus; potenziare il sistema informativo e garantire una classificazione del rischio Paesi più aderente alla realtà. Sono alcune delle richieste che Confagricoltura e Federlegnoarredo hanno avanzato ieri a Bruxelles, con l’incontro . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

