Udinese-Palermo 2-1 le pagelle | Vasic non sfrutta la chance Corona vicino alla rete più volte

Palermotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca, soprattutto per le diverse occasioni non sfruttate nel primo tempo: il Palermo di Pippo Inzaghi è fuori dalla Coppa Italia dopo la sconfitta a Udine per 2-1. Inzaghi ha lanciato diversi nuovi interpreti, anche se il giudizio su alcuni deve essere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: udinese - palermo

Udinese-Palermo (Coppa Italia, 23-09-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Coppa Italia, sedicesimi: Udinese-Palermo il 23 settembre in chiaro su Italia 1

Udinese-Palermo, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Udinese - Palermo (2-0) Coppa Italia 2025; Zaniolo si prende l'Udinese: gol e applausi nel 2-1 al Palermo; Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Cagliari-Frosinone 4-1, in corso Udinese-Palermo.

udinese palermo 2 1Coppa Italia: l'Udinese batte 2-1 il Palermo, ora la Juve - La formazione di Runjaic ha patito nella prima mezz'ora, nella quale i rosanero hanno messo in campo buone trame. Riporta msn.com

udinese palermo 2 1Udinese-Palermo 2-1, pagelle e tabellino: Zaniolo in goal al debutto da titolare, Runjaic sfida la Juventus agli ottavi - I friulani battono di misura i rosaneri e volano agli ottavi: sarà Juventus- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Udinese Palermo 2 1