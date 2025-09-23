Udine cittadini stanchi del degrado Nasce un nuovo comitato di quartiere

A Udine nasce un comitato di cittadini perbene contro degrado, spaccio e insicurezza.

Quel coraggio culturale che aveva Udine e quell'idea di aprirsi: le idee per l'Odeon e la storia dei (tanti) cinema cittadini

Udine, la manifestazione diventa statica, cittadini privati del diritto di sfilare

Mostra “600.000 NO ad Hitler e Mussolini” – La memoria degli Internati Militari È stata inaugurata oggi in Villa di Toppo-Florio la mostra dedicata agli Internati Militari Italiani della vecchia Provincia di Udine, con un’attenzione particolare ai cittadini di Buttrio. - facebook.com Vai su Facebook

Udine, cittadini stanchi del degrado. Nasce un nuovo comitato di quartiere; Via Udine, degrado non tollerato. Rifiuti in strada: ditta già denunciata; Vucciria tra musica, alcol e degrado senza fine: Basta notti insonni, noi cittadini pronti al presidio in piazza Caracciolo.

In 400 a Udine per chiedere più sicurezza - Davanti alla Loggia di piazza Libertà un lungo comizio in solitaria di Eddi Speranza, il fioraio portavoce del malcontento, ha caratterizzato la serata ... Come scrive rainews.it

«Telecamere puntate su tutte le vie. Stretta a degrado e sbandati nella zona della stazione»: la petizione dei residenti raccoglie 162 firme - Era il consiglio di quartiere di Udine centro, ma sembrava un'assemblea municipale, a giudicare dal numero di assessori schierati (ben sei, ma senza sindaco né vicesindaco), per dare le ... Segnala ilgazzettino.it