Ucraina Zelensky incontra Kellogg | discusso acquisto di armi Usa
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un incontro con l’ inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg a margine della sessione dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, nel tentativo di rafforzare il sostegno al suo Paese. Zelensky ha dichiarato di aver informato Kellogg sulla situazione in prima linea e di aver discusso aspetti della cooperazione tra Ucraina e Stati Uniti sui droni e sull’acquisto di armi statunitensi. Il presidente ucraino ha riportato sui social che durante l’incontro “hanno discusso in dettaglio gli sforzi dell’Ucraina, degli Stati Uniti, dell’Europa e di altri partner nel mondo per porre fine a questa guerra e fermare le uccisioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
