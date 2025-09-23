Ucraina vigili del fuoco al lavoro dopo l' attacco russo a Odessa
Milano, 23 set. (askanews) - I soccorritori ucraini lavorano sul sito di un attacco aereo russo nella regione costiera di Odessa, dopo che la Russia ha lanciato tre missili e 115 droni contro l'Ucraina durante la notte, secondo l'aeronautica militare di Kiev. La maggior parte dei droni è stata intercettata dalla difesa aerea, ma le autorità hanno affermato che un civile è stato ucciso nella regione meridionale di Zaporizhia e un altro nella regione di Odessa.
