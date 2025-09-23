Ucraina Trump | Con sostegno Ue e Nato Kiev può riconquistare tutti i territori

“Dopo aver conosciuto e compreso appieno la situazione militare ed economica tra Ucraina e Russia e dopo aver visto i problemi economici che sta causando alla Russia, penso che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, sia in grado di combattere e riconquistare l’intera Ucraina nella sua forma originale. Con il tempo, la pazienza e il sostegno finanziario dell’Europa e, in particolare, della NATO, i confini originali da cui è iniziata questa guerra sono un’opzione concreta”. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump in un post su Truth. Trump: “Russia combatte senza meta, sembra tigre di carta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

