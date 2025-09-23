Ucraina Rutte e von der Leyen | Pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia | Trump | I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione. Crosetto: "Lavoriamo a un piano per la sicurezza degli aeroporti e delle infrastrutture". Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi. Il Cremlino avverte l’Occidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia" | Trump: "I Paesi Nato abbattano i jet russi sui loro cieli"

In questa notizia si parla di: ucraina - rutte

Nato, Rutte da Trump: se fossi in Putin ci ripenserei su Ucraina

Armi all'Ucraina, Rutte (Nato) a Trump: Logico volere che gli europei paghino – Il video

Ucraina, sarà a pace a ferragosto? La posizione italiana e le parole di Rutte e Vance

? Missione dell’Alleanza al via. Rutte: “Mai così tante violazioni dello spazio aereo”. Massiccio attacco, tre morti sotto le bombe nella regione di Sumy, in Ucraina Leggi l'articolo #Nato - facebook.com Vai su Facebook

UCRAINA | Quanto è accaduto in Polonia è un fatto "pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno". Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato Mark Rutte, spiegando che la valutazione è in corso ma ribadendo che "il co - X Vai su X

Ucraina, Rutte e von der Leyen: Pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia; Rutte avverte la NATO su Russia e Cina, von der Leyen: Difesa UE si è risvegliata; Tutti a Washington | Cosa aspettarsi dall’incontro tra Trump, Zelensky e i leader europei.

Ucraina, Rutte e von der Leyen: "Pronti a reagire in caso di minaccia dalla Russia" - La tensione tra Mosca e l’Occidente sale di nuovo dopo i recenti sconfinamenti di jet russi nello spazio aereo di Estonia e Polonia. Si legge su msn.com

Russia risponde agli USA “nessuna sanzione cambia piani in Ucraina”/ Von der Leyen chiama Trump: cosa succede - Putin risponde a Trump sulle possibili sanzioni USA alla Russia: “colpa del militarismo sfrenato UE”. Segnala ilsussidiario.net