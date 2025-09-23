Ucraina attacchi russi su Odessa e Zaporizhzhia | diversi edifici in fiamme
Nuovi attacchi russi sull’Ucraina nella notte tra lunedì e martedì. Le forze armate di Mosca hanno lanciato cinque bombe plananti su Zaporizhzhia, uccidendo una persona e facendo scoppiare diversi incendi. Missili balistici russi hanno colpito anche la regione di Odessa, in particolare la città di Tatarbunary, situata a circa 45 chilometri (28 miglia) dal confine con la Romania. Una donna è morta: danneggiati un ufficio postale, un ufficio delle telecomunicazioni, un edificio dei servizi amministrativi, diversi chioschi e veicoli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
