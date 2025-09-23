Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano chiesto l' ergastolo per Omer Cim

Feedpress.me | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ergastolo: è questa la richiesta di condanna avanzata oggi in Corte d’assise a Bolzano dalla pm Francesca Sassani nei confronti di Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei Matzohl. La ragazza venne uccisa con nove coltellate alla vigilia del suo ventunesimo compleanno, la sera del 12 agosto 2023. Il delitto si consumò nell’appartamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

uccise la sua ex compagna 21enne a bolzano chiesto l ergastolo per omer cim

© Feedpress.me - Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano, chiesto l'ergastolo per Omer Cim

In questa notizia si parla di: uccise - compagna

Uccise la compagna a coltellate. Ergastolo confermato a Vultaggio

Uccise la compagna a Casoli, i giudici: "Non voleva che lei lo lasciasse"

Uccise la sua ex compagna 21enne, chiesto l'ergastolo; Ha ucciso la sua ex ragazza, suo padre e poi se stesso.; Duplice femminicidio a Cisterna di Latina, chiesto l'ergastolo per l'ex finanziere 27enne.

uccise sua ex compagnaUccise la sua ex compagna 21enne, chiesto l'ergastolo - Ergastolo: è questa la richiesta di condanna avanzata oggi in Corte d'assise a Bolzano dalla pm Francesca Sassani nei confronti di Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell'omicidio pluriagg ... Scrive msn.com

uccise sua ex compagnaErgastolo confermato per ex giocatore del Gavorrano: uccise l'ex fidanzata a martellate - La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di ergastolo a carico di Giovanni Padovani, ex calciatore e modello, per l’omicidio della sua ex fidanzata, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa il 23 ... Lo riporta corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Uccise Sua Ex Compagna