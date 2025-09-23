Uccise la sua ex compagna 21enne a Bolzano chiesto l' ergastolo per Omer Cim
Ergastolo: è questa la richiesta di condanna avanzata oggi in Corte d’assise a Bolzano dalla pm Francesca Sassani nei confronti di Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei Matzohl. La ragazza venne uccisa con nove coltellate alla vigilia del suo ventunesimo compleanno, la sera del 12 agosto 2023. Il delitto si consumò nell’appartamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: uccise - compagna
Uccise la compagna a coltellate. Ergastolo confermato a Vultaggio
Uccise la compagna a Casoli, i giudici: "Non voleva che lei lo lasciasse"
Nuova udienza davanti alla prima Corte di Assise di Roma per i fatti del 4 luglio 2024: l’uomo uccise l’ex compagna e madre di suo figlio a colpi di fucile - facebook.com Vai su Facebook
Uccise moglie e figliastra, riformata la sentenza sulla «comprensibilità umana dei motivi» - X Vai su X
Uccise la sua ex compagna 21enne, chiesto l'ergastolo; Ha ucciso la sua ex ragazza, suo padre e poi se stesso.; Duplice femminicidio a Cisterna di Latina, chiesto l'ergastolo per l'ex finanziere 27enne.
Uccise la sua ex compagna 21enne, chiesto l'ergastolo - Ergastolo: è questa la richiesta di condanna avanzata oggi in Corte d'assise a Bolzano dalla pm Francesca Sassani nei confronti di Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell'omicidio pluriagg ... Scrive msn.com
Ergastolo confermato per ex giocatore del Gavorrano: uccise l'ex fidanzata a martellate - La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di ergastolo a carico di Giovanni Padovani, ex calciatore e modello, per l’omicidio della sua ex fidanzata, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, uccisa il 23 ... Lo riporta corrieredimaremma.it