Bergamo – Parla lo psichiatra Massimo Biza, consulente delle parti civili. Alla precisa domanda dell’avvocato Scudieri (che assiste i Verzeni e il fidanzato di Sharon, Sergio Ruocco, tutti presenti): «Cosa ha spinto l’imputato a uccidere Sharon?». Il perito risponde: «Questo è un delitto di piacere, lo equiparo all’omicidio di un sadico. Voler provare emozioni forti ». L’ imputato è Moussa Sangare, 31 anni, origini maliane, al processo in Corte d’Assise (presidente Ingrascì, a latere il collega Longobardi) con l’accusa di aver ucciso a coltellate Sharon Verzeni, 33 anni, in via Castegnate, a Terno d’Isola, la notte del 30 luglio 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise a coltellate Sharon Verzeni: “Fu un delitto di piacere, voleva superare la noia”

