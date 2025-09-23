Uccide i suoi due bambini e li nasconde nelle valigie | la decisione dopo l’orrore inumano 

Thesocialpost.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il verdetto è arrivato al termine di un processo che ha scosso l’opinione pubblica neozelandese e non solo. La vicenda, iniziata con il ritrovamento di due valigie abbandonate in un deposito, aveva riportato alla luce un crimine rimasto a lungo avvolto nel mistero e che ora trova un primo epilogo giudiziario. La giuria di Auckland ha infatti riconosciuto la colpevolezza di Hakyung Lee, la donna accusata di aver ucciso i suoi due figli e di averne occultato i corpi all’interno dei bagagli, rinvenuti casualmente nel 2022 da una famiglia che li aveva acquistati a un’asta. La ricostruzione della procura ha prevalso su ogni tentativo della difesa di sostenere un quadro di infermità mentale, tesi ritenuta non sufficiente per escludere la responsabilità penale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

uccide i suoi due bambini e li nasconde nelle valigie la decisione dopo l8217orrore160inumano160

© Thesocialpost.it - Uccide i suoi due bambini e li nasconde nelle valigie: la decisione dopo l’orrore, inumano 

In questa notizia si parla di: uccide - suoi

Dentista uccide moglie e figlia, poi si suicida. La sua bio recitava: “Tratta i suoi pazienti come tratterebbe la sua famiglia”

Lei vuole leggere i suoi messaggi sul telefono ma lui si rifiuta: 20enne brasiliana uccide a coltellate il fidanzato

Lei vuole leggere i suoi messaggi sul telefono ma lui si rifiuta: 20enne uccide il fidanzato

Chiara Petrolini, via al processo: uccise i suoi 2 neonati. La corte dispone la perizia psichiatrica; Neonati morti, al via il processo: disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini; Chiusa l'indagine su Chiara Petrolini: Ha ucciso i due figli neonati e soppresso i cadaveri.

uccide suoi due bambini‘Quattro palestinesi, tra cui 2 bambini, uccisi a Gaza’ - Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia pa ... Segnala swissinfo.ch

uccide suoi due bambiniMadre uccide i due figli, nasconde i corpi in valigie e scappa dal Paese: è colpevole, rischia l’ergastolo - Si è concluso il processo a Hakyung Lee, la donna di 45 anni accusata di duplice omicidio dei suoi due figli di 6 e 8 anni ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uccide Suoi Due Bambini