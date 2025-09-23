Uccide i suoi due bambini e li nasconde nelle valigie | la decisione dopo l’orrore inumano

Il verdetto è arrivato al termine di un processo che ha scosso l’opinione pubblica neozelandese e non solo. La vicenda, iniziata con il ritrovamento di due valigie abbandonate in un deposito, aveva riportato alla luce un crimine rimasto a lungo avvolto nel mistero e che ora trova un primo epilogo giudiziario. La giuria di Auckland ha infatti riconosciuto la colpevolezza di Hakyung Lee, la donna accusata di aver ucciso i suoi due figli e di averne occultato i corpi all’interno dei bagagli, rinvenuti casualmente nel 2022 da una famiglia che li aveva acquistati a un’asta. La ricostruzione della procura ha prevalso su ogni tentativo della difesa di sostenere un quadro di infermità mentale, tesi ritenuta non sufficiente per escludere la responsabilità penale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccide i suoi due bambini e li nasconde nelle valigie: la decisione dopo l’orrore, inumano

In questa notizia si parla di: uccide - suoi

Dentista uccide moglie e figlia, poi si suicida. La sua bio recitava: “Tratta i suoi pazienti come tratterebbe la sua famiglia”

Lei vuole leggere i suoi messaggi sul telefono ma lui si rifiuta: 20enne brasiliana uccide a coltellate il fidanzato

Lei vuole leggere i suoi messaggi sul telefono ma lui si rifiuta: 20enne uccide il fidanzato

NON LASCIAMO SOLA ERICA. A Ono San Pietro, provincia di Brescia, nel 2013 un padre uccide i suoi due figlioletti di 12 e 9 anni. Ancora li rivediamo nelle fotografie che li immortalano per sempre bambini: l’uno biondissimo, l’altro bruno, l’espressione inten - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Kirk, David Parenzo: "I suoi funerali stanno diventando un punto di riferimento per la destra repubblicana americana" - X Vai su X

Chiara Petrolini, via al processo: uccise i suoi 2 neonati. La corte dispone la perizia psichiatrica; Neonati morti, al via il processo: disposta la perizia psichiatrica per Chiara Petrolini; Chiusa l'indagine su Chiara Petrolini: Ha ucciso i due figli neonati e soppresso i cadaveri.

‘Quattro palestinesi, tra cui 2 bambini, uccisi a Gaza’ - Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia pa ... Segnala swissinfo.ch

Madre uccide i due figli, nasconde i corpi in valigie e scappa dal Paese: è colpevole, rischia l’ergastolo - Si è concluso il processo a Hakyung Lee, la donna di 45 anni accusata di duplice omicidio dei suoi due figli di 6 e 8 anni ... Secondo fanpage.it