Tylenol e autismo | la sconvolgente teoria di Trump divide l’America e la comunità scientifica

Il tylenol è il nome commerciale americano del paracetamolo, noto principio attivo antipiretico e analgesico, che interviene cioè su febbre e dolori e su una vasta gamma di sintomi correlati alla sindrome influenzale. Nelle scorse ore, il presidente americano Donald Trump ha lanciato l’ennesima crociata in ambito sanitario affermando che esiste un legame tra l’uso del tylenol-paracetamolo durante la gravidanza e l’autismo. Una frase che contraddice decenni di studi scientifici che hanno dimostrato, invece, la sicurezza del paracetamolo per le donne in gravidanza. E in assoluto di questo principio attivo, di norma il più utilizzato dai medici proprio per i suoi limitati effetti collaterali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

