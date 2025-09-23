Tylenol cos' è il paracetamolo accusato da Trump di causare i disturbi dello spettro autistico
Non ci sono oggi dati sufficienti per stabilire una relazione causale tra l'uso nelle donne in gravidanza e l'insorgenza dell'autismo nei bambini. Ne abbiamo parlato con Alessandro Rossi, Presidente della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie. 🔗 Leggi su Wired.it
Jon Stewart prende in giro Donald Trump che ha annunciato ieri il Tylenol (vale a dire il paracetamolo) usato in gravidanza come causa dell’autismo, senza riuscire neppure a dire il nome del farmaco correttamente. Poi celebra il ritorno in onda di Kimmel. - X Vai su X
«Le donne incinte non dovrebbero assumere il Tylenol, non fa bene. Non dovrebbe essere dato neaanche ai bambini». Donald Trump alla Casa Bianca ha annunciato i risultati di uno studio che lega l'autismo dei bambini all'assunzione dell'antidolorifico a ba - facebook.com Vai su Facebook
Paracetamolo in gravidanza, Fda avvia modifica foglietto illustrativo: cosa dicono gli esperti - Fda avvia modifica foglietto illustrativo e informa medici ma sottolinea che 'non è stata stabilita una relazione causale' ... Riporta adnkronos.com
Usa, Trump: “Paracetamolo in gravidanza è causa di autismo”. Proteste degli scienziati: “Non dimostrato” - Il presidente USA sconsiglia l'uso del farmaco alle donne incinte, ma gli esperti protestano: "Correlazione non dimostrata" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it