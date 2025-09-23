L’arrivo di Twiga a Milano, in via Turati 29, è un’apertura che promette di ridefinire la nightlife della città. L’evento inaugurale del locale, con la partecipazione straordinaria di 50 Cent — icona globale del rap — definisce sin da subito il tono esclusivo e internazionale della nuova venue, dove l’utilizzo dei cellulari sarà assolutamente vietato. La storia del Twiga. Twiga nasce agli inizi degli anni Duemila dalla visione imprenditoriale di Flavio Briatore, volto noto dell’imprenditoria e del lifestyle di lusso italiano. Il progetto prende forma in Versilia, tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, con l’idea di creare un luogo esclusivo che fondesse ristorazione raffinata, intrattenimento di alto livello e atmosfere eleganti. 🔗 Leggi su Panorama.it

Twiga conquista Milano: dalla leggenda di Briatore al nuovo tempio del lusso