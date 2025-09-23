Tuttosport – Sassuolo calcio devolve l’incasso di Como-Sassuolo alla comunità della città di Como

2025-09-23 19:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Il Sassuolo Calcio si unisce all’iniziativa promossa dal Como 1907 di devolvere l’incasso della gara Como–Sassuolo, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, alla comunità della città di Como. Il Club destinerà la propria quota d’incasso, spettante come da regolamento della competizione, a sostegno del territorio comasco, duramente colpito dalle forti piogge dei giorni scorsi. Solidarietà alla città di Como. La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che derivano da fenomeni atmosferici di tale gravità, esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla città di Como e alla sua comunità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

