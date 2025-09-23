Tuttosport – Conte e Giusy Meloni l’intervista spopola online | Buongiorno come sta?

2025-09-23 10:22:00 Arrivano conferme da Tuttosport: A volte basta una semplice domanda per trasformare un’intervista sportiva in un momento esilarante. È quello che è successo nel post partita di Napoli-Pisa, match vinto dagli azzurri per 3-2 al Maradona. Antonio Conte, tecnico del Napoli, si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare una gara intensa e combattuta, come da lui stesso definita. Dopo l’analisi lucida della prestazione della squadra, il siparietto comico è nato da una domanda di Giusy Meloni: “Buongiorno come sta?”. Da lì, una serie di equivoci e risate che hanno fatto il giro del web, trasformando Conte, ancora una volta, in protagonista assoluto del momento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

