Il rispetto dei limiti è una questione di senso civico e di sicurezza. Anche l'automobilista più attento tuttavia può distrarsi e subire una sanzione: una sintesi su una delle violazioni più ricorrenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto sull'eccesso di velocità: multe, autovelox e neopatentati