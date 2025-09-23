tutti ballano senza fare rumore alle murate torna il silent party

La prima volta che l’abbiamo vista ci è sembrata un controsenso: com’è possibile vivere una serata in discoteca indossando delle cuffie over-ear? Ognuno ascolta la sua musica, tutti ballano, ma sembra mancare qualcosa che unisca. E invece non è così: è possibile, è suggestivo e piace anche tanto. D’altronde, i corpi sono lì, pronti a scatenarsi, perché l’esperienza è individuale e condivisa allo stesso tempo, tanto che "ci sono persone che si sono fidanzate e c’è chi si è sposato perché si è conosciuto a una nostra serata", dice il fondatore di Silent Party Italia, Simone Lorini, che dopo tredici anni di attività giovedì sera porterà il suo evento davanti al Colosseo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

