Dalle inchieste de Il Tempo sui rapporti tra i parlamentari di sinistra e gli esponenti pro-Pal, Mohammad Hannoun e Suleiman Hijazi, sono nate interrogazioni parlamentari e richieste di chiarimenti. I due uomini, secondo il quotidiano romano, sarebbero vicini alle posizioni di Hamas. Al convegno intitolato “Tutte le ambiguità della propaganda pro-Pal” al Senato, sono intervenuti i deputati di Fratelli d’Italia Sara Kelany e Francesco Filini, assieme ai senatori Marco Scurria ed Ester Mieli. Presenti anche i due capigruppo alla Camera e al Senato Galeazzo Bignami e Lucio Malan. Per l’occasione sono stati invitati anche il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno e la giornalista Giulia Sorrentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Tutte le ambiguità dei pro-Pal”, un convegno di FdI smaschera le ipocrisie: “Usano Gaza come una clava contro il governo”