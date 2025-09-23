Tusk | Polonia abbatterà oggetti volanti che violino nostro territorio

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 set. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha avvertito che la Polonia non esiterà ad abbattere qualsiasi oggetto volante che sorvoli la Polonia. "Prenderemo la decisione di abbattere qualsiasi oggetto volante violi il nostro territorio e sorvoli la Polonia. Non c'è alcuna discussione al riguardo", ha dichiarato in una conferenza stampa. Il primo ministro ha tuttavia avvertito che avrà un approccio più cauto in quelle situazioni che ha definito "non del tutto chiare", come il recente sorvolo di caccia russi sulla piattaforma petrolifera del Baltico. "Bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase di conflitto molto acuta", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tusk polonia abbatter224 oggetti volanti che violino nostro territorio

© Quotidiano.net - Tusk: Polonia abbatterà oggetti volanti che violino nostro territorio

In questa notizia si parla di: tusk - polonia

Caso Polonia: Trump esclude Tusk o invita il presidente, alleato Maga

Von der Leyen in Polonia visita confine con Bielorussia insieme al premier Donald Tusk – Il video

Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo. Il premier Tusk: «In corso le operazioni per localizzare i droni abbattuti»

tusk polonia abbatter224 oggettiTusk: Polonia abbatterà oggetti volanti che violino nostro territorio - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha avvertito che la Polonia non esiterà ad abbattere qualsiasi oggetto volante che sorvoli la Polonia. Lo riporta libero.it

tusk polonia abbatter224 oggettiLa Polonia abbatterà gli oggetti volanti quando violeranno il territorio e sorvoleranno il paese, avverte Tusk - Ora, il primo ministro polacco ha dichiarato che il paese abbatterà qualsiasi oggetto che entri nel suo spazio ... Scrive gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Tusk Polonia Abbatter224 Oggetti