Tusk | Polonia abbatterà oggetti volanti che violino nostro territorio
Roma, 22 set. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha avvertito che la Polonia non esiterà ad abbattere qualsiasi oggetto volante che sorvoli la Polonia. "Prenderemo la decisione di abbattere qualsiasi oggetto volante violi il nostro territorio e sorvoli la Polonia. Non c'è alcuna discussione al riguardo", ha dichiarato in una conferenza stampa. Il primo ministro ha tuttavia avvertito che avrà un approccio più cauto in quelle situazioni che ha definito "non del tutto chiare", come il recente sorvolo di caccia russi sulla piattaforma petrolifera del Baltico. "Bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase di conflitto molto acuta", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
