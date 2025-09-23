Turismo Adac lancia l’allarme | Verso la chiusura altri 4 hotel
La crisi si fa sentire nel mercato turistico cattolichino. Ed ora, dopo una stagione complessa dal punto di vista delle presenze, le categorie lanciano l’allarme in previsione del futuro pug, il piano urbanistico generale, di cui si discuterà nei prossimi mesi a Palazzo Mancini per tracciare le linee guida dello sviluppo cattolichino. "Nell’arco dei prossimi mesi ci risulta che almeno altre 4 o anche 5 strutture alberghiere sono in procinto di chiudere i battenti – conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione con oltre 200 iscritti tra hotel medio-piccoli, ristoranti, bar) – e nei prossimi 10 anni molto probabilmente altre strutture chiederanno il cambio di destinazione d’uso, per diventare dunque complessi di appartamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: turismo - adac
