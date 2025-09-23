Tumore al seno Komen Italia lancia la campagna 2025 per la prevenzione in 14 Villaggi della Salute nel Centro e Sud Italia

Nel mese internazionale della prevenzione dei tumori del seno, anche per il 2025 Komen Italia lancia a ottobre le iniziative per la VI edizione della sua campagna nazionale. "I tumori del seno rimangono al primo posto per incidenza e come causa di mortalità per cancro nella popolazione femminile mondiale. La prevenzione, in tutte le sue forme, rappresenta uno strumento molto efficace nell'azione di contrasto a questa malattia. Con la prevenzione primaria, basata sull'adozione di uno stile di vita sano, si potrebbe evitare l'insorgenza di circa un terzo dei 2 milioni 300 mila nuovi casi che ogni anno si registrano nel mondo, 56mila 870 dei quali in Italia.

Tumore al seno: cellule cattive congelate. Primo intervento in Romagna

Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Celle di Bulgheria: Convegno medico prevenzione tumore al seno

Colosseo in rosa, parte la campagna per la prevenzione del tumore al seno; Tumore al seno, al via la VI edizione della campagna nazionale “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”; Donne al Centro’, oggi la visita dell’assessore Fabi al centro polifunzionale del Bellaria di Bologna che sostiene le donne con tumore al seno.

Colosseo in rosa, parte la campagna per la prevenzione del tumore al seno - Komen Italia e Ministero della Cultura lanciano la VI edizione con 14 Villaggi della Salute e un grande evento finale nell’Arena. Si legge su rainews.it

Castrolibero: psicologo, attività motorie e prevenzione per le donne colpite da tumore al seno - Il progetto 'Insieme' promosso dal Comune prevede supporto psicologico, ginnastica dolce e pilates, arte terapia, pet therapy, screening e seminari tematici, tutti servizi offerti a titolo gratuito ... Lo riporta quicosenza.it